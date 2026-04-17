Galatasaray’da seçime gidiyor! Başkanlık seçimki için tarih belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü’nde nefesler tutuldu, seçim takvimi netleşti! Sarı-kırmızılı yönetim, 2026 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 16 Mayıs’ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü’nde merakla beklenen "başkanlık yarışı" için resmi start verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu, gerçekleştirdiği son toplantıda Olağan Seçimli Genel Kurul takvimini karara bağladı.

İlk Toplantı 16 Mayıs’ta

Galatasaray’dan yapılan resmi duyuruya göre; Kulüp Tüzüğü’nün 27. maddesi uyarınca seçimli genel kurulun ilk toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Karar Tarihi: 23 Mayıs 2026

İlk toplantıda yeterli çoğunluk (üye sayısının yarısından bir fazlası) sağlanamaması durumunda, sarı-kırmızılı camia 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü sandık başına gidecek. İkinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılacak ve Galatasaray’ın yeni dönem başkanı ile yönetim kurulu bu tarihte belli olacak.

Önce Divan Kurulu, ardından Başkan seçilecek

Mart ayında gerçekleştirilen Divan Kurulu seçimlerinin ardından, kulübün en üst karar organı olan Genel Kurul’un seçimi, Galatasaray’ın önümüzdeki 3 yıllık vizyonunu belirleyecek. Mevcut başkanın adaylık durumu ve muhtemel rakiplerin önümüzdeki günlerde listelerini teslim etmesi bekleniyor.