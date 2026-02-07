Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Başakşehir'e kiralandı
Galatasaray'da forma giyen Kazımcan Karataş, sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı.
Rams Başakşehir FK, Galatasaray’da forma giyen Kazımcan Karataş ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, Galatasaray Spor Kulübü'nde forma giyen Kazımcan Karataş ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Kazımcan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”
DHA
