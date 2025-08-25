Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizinde sürpriz gelişme
Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan milli futbolcu, Kayseri dönüşü gerçekleştirilen rejenerasyon idmanında yer aldı.
Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizi yeni bir gelişmeyle farklı bir boyut kazandı. Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transferi gündemde olan milli futbolcu, bir süredir takımla antrenmanlara katılmıyordu ve Kayserispor deplasmanı kafilesine de dahil edilmemişti.
TRT Spor’un haberine göre Barış Alper Yılmaz, kararından geri adım attı. Kayseri dönüşü yapılan rejenerasyon idmanında takıma katılan milli oyuncu, yeniden antrenmanlarda yer aldı.
TRT Spor
