Galatasaray'dan ''Maydonoz Döner'' açıklaması

Galatasaray Kulübü resmi sitesinden “Maydonoz Döner” isimli yemek şirketi zincirine yönelik FETÖ soruşturmasının ardından bir açıklama yayınladı.

Galatasaray Kulübü “Maydonoz Döner” isimli yemek şirketi zincirine yönelik başlatılan operasyon sonrası kamuoyunda gündeme getirilen 'sponsorluk' gündemine ilişkin açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan gelen açıklama:

"Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır.

Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."

Galatasaray Kulübü 11 Kasım 2024 tarihinde resmi twitter hesabından yayınladığı sponsorluk anlaşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

''Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray, dünyanın en büyük döner restoran zinciri @maydonozdonertr ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.''