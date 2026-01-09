Galatasaray'ın 18 yaşındaki yeni transferi İstanbul'da!
Galatasaray anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner’i İstanbul’a getirdi.
Sarı-kırmızılı takımın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 1,78 boyunda. Alman ekibi B.Mönchengladbach’ın genç futbolcusu Almanya ve Arjantin milli takımlarının da formalarını giydi.
Başarılı sporcunun, Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
DHA
