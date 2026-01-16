Galatasaraylıları yıkacak ayrılık sinyali: ''Evine daha yakın olmak istiyor''

  1. Anasayfa
Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguaylı yıldızın motivasyonunu kaybettiğini belirterek, ''Evine daha yakın olmak istiyor.'' dedi.

Galatasaray'ın kilit isimlerinden Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'dan ayrılık sinyalleri gelmeye devam ediyor. 

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Brezilya'dan bir kulübün yıldız oyuncuyu transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

El Espectador Deportes'e açıklamalarda bulunan Bentancur, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." dedi.

 

