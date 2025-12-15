  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Gaziantep FK’da Burak Yılmaz dönemi sona erdi

Gaziantep FK’da Burak Yılmaz dönemi sona erdi

Gaziantep FK’da Burak Yılmaz dönemi sona erdi
Güncelleme:

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Burak Yılmaz’ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü’nde Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi. Süper Lig’de dün oynanan ve 1-0 mağlup bitirilen Göztepe maçının ardından iki maç sonra görevini birakacağını açıklayan Burak Yılmaz’ın bugün istifa ettiği ve görevden ayrıldığı açıklandı.

Gaziantep FK Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Gaziantep ekibinin başında 14 maça çıkan Burak Yılmaz, sahadan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılarak 23 puan toplamıştı.

text-ad
Etiketler Gaziantepspor gaziantep Burak Yılmaz teknik direktör istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan kapkaç! İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan kapkaç! Açlık sınırı ile asgari ücret arasında uçurum büyüyor Açlık sınırı ile asgari ücret arasında uçurum büyüyor Dünyanın en sağlıklısı Antalya'da üretiliyor: Litresi 1500 TL! Dünyanın en sağlıklısı Antalya'da üretiliyor: Litresi 1500 TL! Piyasada 50 dolar krizi! Bankalar ve döviz bürolarının neden kabul etmediği belli oldu Piyasada 50 dolar krizi! Bankalar ve döviz bürolarının neden kabul etmediği belli oldu Prim borcu olanlara kritik uyarı: 31 Aralık'a kadar başvurmayan daha fazla ödeyecek Prim borcu olanlara kritik uyarı: 31 Aralık'a kadar başvurmayan daha fazla ödeyecek Sibirya soğukları hayatı felç etti! Termometreler eksi 15'i gösterdi Sibirya soğukları hayatı felç etti! Termometreler eksi 15'i gösterdi Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti Ankara'da vinç dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalık savaş alanına döndü Ankara'da vinç dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalık savaş alanına döndü Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA satılıyor mu? Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA satılıyor mu? Önce kar vuracak ardından güneş yüzünü gösterecek! Önce kar vuracak ardından güneş yüzünü gösterecek!
Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor 37 yaşında hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın son sözleri yürekleri dağladı 37 yaşında hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın son sözleri yürekleri dağladı Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı Kırmızı ette kriz büyüyor: Fiyatlardaki artış durdurulamıyor! Kırmızı ette kriz büyüyor: Fiyatlardaki artış durdurulamıyor! Hong Kong'da Türk rüzgarı: Son şampiyonu devirip kemeri aldı Hong Kong'da Türk rüzgarı: Son şampiyonu devirip kemeri aldı CHP'nin İstanbul mitingi iptal edildi CHP'nin İstanbul mitingi iptal edildi Trabzonspor'dan Beşiktaş'a çok sert tepki: ''Herkes haddini bilsin'' Trabzonspor'dan Beşiktaş'a çok sert tepki: ''Herkes haddini bilsin'' Hatay Antakya'da korkutan deprem! Panikle sokağa fırladılar Hatay Antakya'da korkutan deprem! Panikle sokağa fırladılar İstanbul Valiliği'nden milli piyango kararı! Genelgeyle yasaklandı İstanbul Valiliği'nden milli piyango kararı! Genelgeyle yasaklandı İstanbul'da sitede başlayan kavga sokağa taştı; ortalık fena karıştı! İstanbul'da sitede başlayan kavga sokağa taştı; ortalık fena karıştı!