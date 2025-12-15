Gaziantep FK’da Burak Yılmaz dönemi sona erdi

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Burak Yılmaz’ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü’nde Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi. Süper Lig’de dün oynanan ve 1-0 mağlup bitirilen Göztepe maçının ardından iki maç sonra görevini birakacağını açıklayan Burak Yılmaz’ın bugün istifa ettiği ve görevden ayrıldığı açıklandı.



Gaziantep FK Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep ekibinin başında 14 maça çıkan Burak Yılmaz, sahadan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılarak 23 puan toplamıştı.