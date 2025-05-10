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Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi sona erdi

Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi sona erdi
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Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." denildi. 

"BURADAKİ MİSYONUM TAMAMLANDI" DEMİŞTİ

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK 42 puanda kalırken, Alanyaspor ise puanını 38'e çıkararak kümede kalma yolunca çok kritik bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. İnan, "Geçen yıl çok zor bir görevi kabul etmiştim. Bu bir riskti bizim için ama ben hep cesaretli davrandım. Oyuncularımızla, yönetimle, başkanla beraber önemli işler yaptık. Zorlu bir süre yaşadık. Transferleri kendimiz yaptık. Ligde kalmayı neredeyse garantilemiş bir takım olarak Avrupa hesabı yaparken son haftalarda kötü sonuçlar aldık. İnsanların gösterdiği tepkiler bizi üzüyor. Üzülüyorum ama kırılmıyorum. O yüzden yarın başkanımızla da görüşeceğim. Bir şekilde buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum. Kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptık. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler Gaziantep FK Selçuk İnan teknik direktör
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