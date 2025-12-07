  1. Anasayfa
  Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkoan Demirel, kulüpte yaşanan yönetim değişikliği nedeniyle görevinden istifa etti.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti.  Yaklaşık 1,5 ay önce Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, hafta sonu kulüpte yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da yaşanan gelişmeler ve Başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesinin ardından kulüpte yaşanan yönetim değişikliği nedeniyle görevinden istifa etti.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, "Hakikaten belki bu sezonun en önemli maçıydı ve bugün çıkıp çok güzel bir oyunla maçı kazandık. Ben çok mutlu bir şekilde bugün ayrılıyorum. Neden ayrıldığımı kimse düşünemez. Çünkü ben kendim olarak bu kararı aldım. Daha doğrusu dün almıştım ama takımı yalnız bırakmamak adına açıklamadım. Bugün onlar da hiçbir şey hissetmeden sahaya çıktılar, çok güzel mücadele yaptılar. İçeride bana kızdılar haklı olarak ama bu kendi adıma alınmış bir karardır. O yüzden hepinize de teşekkür ediyorum. Ben büyük bir Gençlerbirliği taraftarı oldum"  dedi.

Etiketler Gençlerbirliği Gençlerbirliği volkan demirel
