Henüz üç maça çıkmıştı... Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktörlük koltuğunda sürpriz bir değişikliğe gitti. Kırmızı-siyahlılar, henüz göreve yeni gelen Levent Şahin ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz”

Üç maça çıktı

Teknik Direktör Levent Şahin; çıktığı 2 lig maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, dün oynanan kupa maçında Aliağa Futbol A.Ş.’yi mağlup ederek çeyrek final vizesini almayı başarmıştı.

DHA