İlkay Gündoğan sahalara ne zaman dönecek? İşte kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemeyen İlkay Gündoğan'ın kaçıracağı maçlar belli oldu.

Galatasaray'ın Premier Lig'den transferi İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesinde sakatlık geçirmiş ve bu maçta görev alamamıştı.

34 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu ve kaçıracağı maçlar belli oldu. Gündoğan'ın tedavi süreci en az 2 hafta sürecek.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

beinsport'un haberine göre; Gündoğan'ın Süper Lig'de oynanacak Göztepe ve Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

PERFORMANSI

Gündoğan, Galatasaray'da şu ana kadar 7 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı vermişti.

Gündoğan'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi var.

BeinSports