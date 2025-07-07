İlkay Gündoğan'ın eşi paylaştı: Ailesiyle birlikte Türkiye'ye geliyor

Transfer döneminde adı Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile anılan Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın ailesiyle birlikte Türkiye yolunda uçaktan yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

Süper Lig'te yeni sezon öncesinde takımların transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bugün yeşil sahalara bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

Adı bir süredir Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile anılan Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan Türkiye yolunda.

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gündoğan ailesinin Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını açıkladı.

İlkay Gündoğan'ın Türkiye'ye tatil için mi yoksa bir transfer görüşmesi için mi geldiği bilinmezken tecrübeli futbolcunun, Haziran başında 10 milyon Euro olarak belirlediği maaş beklentisini de 5.5 milyon Euro seviyesine kadar indirdiği öne sürülmüştü.