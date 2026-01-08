İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandı.
Fenerbahçe, bir süredir kadro dışı kalan milli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandığını duyurdu.
Bu sezon 12 maça çıkan ancak Ekim ayında kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu için Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol