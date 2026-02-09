John Duran'ın yeni takımı resmen açıklandı
Rus ekibi Zenit, Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Al Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe’ye gelen Jhon Duran, ara transfer döneminde Rusya takımlarından Zenit'le kiralık olarak anlaştı.
Rus ekibi transferi, “Kolombiyalı forvet, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Futbol Kulübü'nden 2025/26 sezon sonuna kadar kiralık olarak aramıza katılıyor” ifadeleriyle resmi internet sitesinden duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten de bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Jhon Duran’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
DHA
