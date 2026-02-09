  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. John Duran'ın yeni takımı resmen açıklandı

John Duran'ın yeni takımı resmen açıklandı

John Duran'ın yeni takımı resmen açıklandı
Güncelleme:

Rus ekibi Zenit, Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Al Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe’ye gelen Jhon Duran, ara transfer döneminde Rusya takımlarından Zenit'le kiralık olarak anlaştı.

Rus ekibi transferi, “Kolombiyalı forvet, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Futbol Kulübü'nden 2025/26 sezon sonuna kadar kiralık olarak aramıza katılıyor” ifadeleriyle resmi internet sitesinden duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten de bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Jhon Duran’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti!
Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti!
İslam Memiş, ''2026 yılında en çok o kazandıracak'' diyerek açıkladı!
İslam Memiş, ''2026 yılında en çok o kazandıracak'' diyerek açıkladı!
Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber!
Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber!
Atatürk'ün imzası ile kurulmuştu... 1 asırdır hala tıkır tıkır çalışıyor!
Atatürk'ün imzası ile kurulmuştu... 1 asırdır hala tıkır tıkır çalışıyor!
Türkiye'nin en çok satan otomobili yenilenen haliyle satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Türkiye'nin en çok satan otomobili yenilenen haliyle satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Hangi şehirde kaç kişi yaşıyor? İşte il il Türkiye nüfusu...
Hangi şehirde kaç kişi yaşıyor? İşte il il Türkiye nüfusu...
Trafikte denetimler başladı: Aracını başkasına kullandırana 200 bin TL ceza kesilecek!
Trafikte denetimler başladı: Aracını başkasına kullandırana 200 bin TL ceza kesilecek!
Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi!
Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi!
Etiketler Fenerbahçe john duran Fenerbahçe Zenit transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş, ''2026 yılında en çok o kazandıracak'' diyerek açıkladı! İslam Memiş, ''2026 yılında en çok o kazandıracak'' diyerek açıkladı! Epstein iğrençliğinde bir istifa daha... Bağlantıları ortaya çıkmıştı! Epstein iğrençliğinde bir istifa daha... Bağlantıları ortaya çıkmıştı! Trafikte denetimler başladı: Aracını başkasına kullandırana 200 bin TL ceza kesilecek! Trafikte denetimler başladı: Aracını başkasına kullandırana 200 bin TL ceza kesilecek! Mide bulandıran iğrençliği dedektif gibi adım adım araştıran apartman sakinleri ortaya çıkardı! Mide bulandıran iğrençliği dedektif gibi adım adım araştıran apartman sakinleri ortaya çıkardı! Son bir yılın karşılaştırmasıyla... Son seçim anketinin sonuçları açıklandı Son bir yılın karşılaştırmasıyla... Son seçim anketinin sonuçları açıklandı Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti! Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: 86 milyonu aştık; zirvedeki ve dipteki il dikkat çekti! Atatürk'ün imzası ile kurulmuştu... 1 asırdır hala tıkır tıkır çalışıyor! Atatürk'ün imzası ile kurulmuştu... 1 asırdır hala tıkır tıkır çalışıyor! Maç sonrası hakem için ilginç tepki: Ünlü teknik adam röportaj sırasında kadın muhabiri öptü! Maç sonrası hakem için ilginç tepki: Ünlü teknik adam röportaj sırasında kadın muhabiri öptü! Eşini 16 bıçak darbesiyle katleden caninin ifadesi kan dondurdu Eşini 16 bıçak darbesiyle katleden caninin ifadesi kan dondurdu Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber! Üç gündür kayıp olarak aranan genç kadından acı haber!
Güzel oyuncu ''Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim'' sözleri için sonunda isyan etti Güzel oyuncu ''Hem yerli hem yabancı beylerle deneyimledim'' sözleri için sonunda isyan etti Türkiye'nin en çok satan otomobili yenilenen haliyle satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri Türkiye'nin en çok satan otomobili yenilenen haliyle satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri Rasim Ozan Kütahyalı, ''FETÖ'cü ROK'' davasını kaybetti! Rasim Ozan Kütahyalı, ''FETÖ'cü ROK'' davasını kaybetti! Ortaokulda öğretmen tacizi iddiası! Öğrenciler şikayet etti, şüpheli gözaltında! Ortaokulda öğretmen tacizi iddiası! Öğrenciler şikayet etti, şüpheli gözaltında! Erman Toroğlu'na soruşturma! Dursun Özbek iddiası başına iş açtı Erman Toroğlu'na soruşturma! Dursun Özbek iddiası başına iş açtı Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak kazası: Çok sayıda yaralı var! Türkiye'nin beyaz cennetinde kayak kazası: Çok sayıda yaralı var! Maliye harekete geçti... Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez! Başvurmayan hakkını kaybedecek! Maliye harekete geçti... Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez! Başvurmayan hakkını kaybedecek! Türkiye'nin eşsiz cenneti yağmurlar ve kar sonrasında eski günlerine döndü Türkiye'nin eşsiz cenneti yağmurlar ve kar sonrasında eski günlerine döndü Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi! Trafikte tartıştığı 2 kişiyi öldürdü, ''pişman değilim, gurur duyuyorum'' dedi! Hangi şehirde kaç kişi yaşıyor? İşte il il Türkiye nüfusu... Hangi şehirde kaç kişi yaşıyor? İşte il il Türkiye nüfusu...