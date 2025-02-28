Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 1.9 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açtığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."
4 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), basın toplantısında kullandığı ifadeler nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ise 1 maç men ve 1,5 milyon TL para cezası vermişti. Fenerbahçe ise Tahkim Kurulu'na gerekli itirazları yapacaklarını duyurmuştu.
DHA
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