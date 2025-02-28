Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 1.9 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Kulübü'ne 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."

4 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), basın toplantısında kullandığı ifadeler nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ise 1 maç men ve 1,5 milyon TL para cezası vermişti. Fenerbahçe ise Tahkim Kurulu'na gerekli itirazları yapacaklarını duyurmuştu.

DHA