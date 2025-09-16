Kadıköy sokaklarında Fenerbahçe formalı robot ilgi odağı oldu

  1. Anasayfa
İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçının ardından stat çevresinde dolaşan 'İnsansı robot', görenlere ilginç anlar yaşattı.

Süper Lig'de geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından stat çevresinde dolaşan Kerem Aktürkoğlu formalı robot "Jidoka Human" vatandaşlarca yoğun ilgi gördü.

Stat çevresinde kendi başına hareket edip gezen robot meraklı bakışlar arasında ilerlerken, bazı vatandaşlar ise karşılaştıkları bu ilginç görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Özellikle taraftarlarca büyük ilgi gören Fenerbahçeli robot, maçın ardından mağazadaki görevine de başladı.

Çevredeki komutları yerine getiren ve ilginç hareketleriyle müşterileri mağazaya çekme konusunda büyük bir başarı yakalayan robot, eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.

