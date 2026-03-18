  Kadıköy'de gol yağmuru... Fenerbahçe moral buldu!

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasının açılış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız döndü.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK engelini 4-1 ile geçerek milli araya liderlik takibini sürdürerek girdi. Kadıköy’de Dorgeles Nene’nin hat-trick şovuyla puanını 60’a çıkaran sarı-lacivertlilerde, asıl müjde sakatlıktan dönen Talisca’dan geldi. 

Teknik direktör Tedesco’nun yönetimindeki Fenerbahçe’de gecenin yıldızı Dorgeles Nene oldu. Sergilediği müthiş performansla 3 gol kaydeden Nene, taraftarı mest ederken skoru belirleyen diğer isim ise tecrübe abidesi N'Golo Kante oldu. Gaziantep ekibi ise sarı-lacivertli defansı geçmekte zorlandığı maçta sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Talisca Sahalara Döndü

Fenerbahçeli taraftarları galibiyet kadar heyecanlandıran bir diğer gelişme ise Anderson Talisca’nın formasına kavuşması oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Brezilyalı yıldız, mücadelenin 58. dakikasında Sidiki Cherif’in yerine oyuna dahil oldu. Bu sezon ligde 13 golü bulunan sambacının, kritik Beşiktaş derbisi öncesi hazır görüntü vermesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Rota Beşiktaş Derbisi

Milli ara nedeniyle lige verilecek bir haftalık aranın ardından Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının en kritik virajlarından birine girecek. Sarı-lacivertliler, ligin 28. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı Kadıköy’de ağırlayacak. Derbi hazırlıklarına moralli başlayan Kanarya’da hedef, galibiyet serisini dev randevuda da sürdürmek. 

12 Maçlık Seri

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında adeta bir "galibiyet geleneği" oluşturdu. Bugün alınan sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, rakibini 9’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12. kez mağlup etmeyi başardı. Gaziantep temsilcisinin Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti 13 Aralık 2021 tarihine kadar uzanıyor.

Bu Sezonun Şifresi: Maç Başına 4 Gol

Fenerbahçe’nin bu sezonki Gaziantep FK karnesi ise dikkat çekici istatistiklerle dolu. İki ekip bu sezon toplamda 3 kez (2 lig, 1 kupa) karşı karşıya gelirken, Kanarya bu maçların tamamını kazandı. Daha da ilginci, sarı-lacivertliler bu sezon rakibine karşı oynadığı her 3 maçta da rakip filelere tam 4'er gol göndermeyi başardı.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe gaziantep FK Dorgeles Nene N'Golo Kante Tedesco
