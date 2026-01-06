Kadro dışı bırakılmıştı... Beşiktaş ayrılığı açıkladı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen milli kaleci Mert Günok ile yollar ayrıldı.

"Mert Günok'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz" başlığı ile kulüpten yapılan paylaşımda şöyle denildi: 2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Milli kaleci Mert Günok'un Fenerbahçe ile masaya oturup 1-2 gün içinde Sarı-lacivertli takıma dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş 2 eski kaptan ile yolları ayırma kararı almıştı

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş yönetimi 26 Aralık'ta Necip Uysal ve Mert Günok’un futbol planlamasında bugünden sonra yer almayacaklarını açıklamıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizin raporu yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir. Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.

