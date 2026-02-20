  1. Anasayfa
Konyaspor'da bahis depremi: Çok sayıda gözaltı var!

Güncelleme:

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Konyaspor, mevcut ve önceki yönetimden 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlatıp adli ayağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konyaspor'da 5 gözaltı

Operasyon sonrası TÜMOSAN Konyaspor’dan açıklama yapıldı. Kulüp; mevcut yönetimden 1, önceki yönetimden 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor’un sosyal hesabından yapılan yazılı açıklamada “6222 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu adli süreç, kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır” denildi.

DHA

