Küme düşen Kayserispor'dan TFF'ye olay olacak başvuru: ''Süper Lig tescil edilmesin''

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu 30 puanla küme düşme hattında tamamlayan Zecorner Kayserispor; bahis soruşturmaları, yönetici tutuklamaları ve şike iddialarını gerekçe göstererek lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

Süper Lig’de küme düşen Zecorner Kayserispor, Türk futbol gündemine bomba gibi düşen bir adım attı. Kayseri ekibi tarafından yapılan açıklamada ‘futbolda bahis – şike’ gerekçesiyle liglerin mevcut şekilde tescil edilmemesi yönünde TFF’ye dilekçe gönderildiği belirtildi.

Sarı kırmIzılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor olarak; 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında; Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK'ya sevk edilmesi, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF Statüsü'nün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur. Türk futbolunda, aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez. Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır. Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil; Türk futbolunda bozulan sportif , yeniden tesis edilmesini talep etmektedir. Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” ifadelerine yer verildi. 

DHA

