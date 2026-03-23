Liverpool maçında kolu kırılmıştı: Osimhen acil ameliyata alındı...

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı dev maçta sakatlanan Victor Osimhen'den üzücü haber. Maç esnasında kolu kırılan ve kontrolleri için Nijerya'ya giden yıldız oyuncu, bu sabah apar topar İstanbul'a getirilerek ameliyata alındı.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Liverpool deplasmanında yaşadığı puan kaybından daha acı bir tablo ortaya çıktı. Maç içinde girdiği ikili mücadelede kolu kırılan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, ameliyat masasına yattı.

Nijerya’dan İstanbul’a Acil Dönüş

Liverpool karşılaşmasının hemen ardından durumu değerlendirmek üzere ülkesi Nijerya’ya giden Osimhen için doktorlar operasyon kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul’a getirilen 27 yaşındaki golcü, yapılan son kontrollerin ardından derhal ameliyata alındı.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Kulüp doktorlarının gözetiminde gerçekleşen operasyonun ardından Osimhen’in sağlık durumu ve iyileşme süreciyle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten birkaç saat içinde detaylı bir rapor yayınlanması bekleniyor.

Sahalardan Ne Kadar Uzak Kalacak?

Koldaki kırığın tipi ve ameliyatın seyrine göre, Osimhen’in en az 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği iddia ediliyor. Bu durum, Galatasaray'ın kritik fikstüründe gol yollarında büyük bir eksiklik yaratacak.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig sonuna kadar oynayacağı toplam 8 maç kaldı...

DHA