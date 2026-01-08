  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Mert Günok resmen Fenerbahçe'de! İmzayı attı

Mert Günok resmen Fenerbahçe'de! İmzayı attı

Mert Günok resmen Fenerbahçe'de! İmzayı attı
Güncelleme:

Fenerbahçe, 36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok’u 2,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin ardından bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’tan ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Mert Günok’u 2,5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Mert Günok için kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile sportif direktör Devin Özek de yer aldı.

ERTAN TORUNOĞULLARI: MERT CAMİAMIZIN BİR ÇOCUĞU

Mert Günok’un yuvaya dönmesinden dolayı sevinçli olduğunu kaydeden Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, “Mert, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Camiamızın bir çocuğu. 10 yaşında Fenerbahçemize geldi. 15 yıl görev aldı. Küçük bir ayrılıktan sonra yuvaya dönmesi, hepimizi sevindirdi. Mert, hocamızın da çok istediği ve beğendiği bir kaleciydi. Mert kaleci ve artı Samandıra’da bir ağabey. İnşallah şampiyon olacağız ve bunda Mert’in de çok büyük katkısı olacak. Transfer dönemi 6 Şubat’a kadar devam ediyor. Çizdiğimiz yolda transferlerimize devam ediyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi sahada mücadele eden ve tekmeye kafa koyan oyuncuları istiyoruz. Öyle bir takım kuracağız, demiştik. Guendouzi sağlık kontrolünden geçiyor. Başkanımızın söylediği tipte bir oyuncu. Sahadaki mücadelesini hep birlikte göreceğiz. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Çizdiğimiz yolda, Başkanımızın direktifinde ilerliyoruz. Bundan sonra da belki bir iki transferimiz daha olacak. İnşallah hep birlikte Mayıs’ta şampiyon olacağız” dedi.

DEVİN ÖZEK: KULÜBÜMÜZLE OLAN GEÇMİŞİ BU TRANSFERİ ÖZEL KILIYOR

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ise Mert Günok'un takıma katkı sağlayacağını ifade ederek, “Mert ile tecrübeli ve güçlü karaktere sahip bir kaleci transfer ettik. Kişiliğiyle hem sahada hem de saha dışında takımımıza katkı sağlayacak. Kulübümüzle olan geçmişi bu transferi çok özel kılıyor. Mert ailemize hoş geldin. Çok seviniyoruz. İnşallah başarılı seneler geçireceğiz“ diye konuştu.

MERT GÜNOK: BURAYA TEKRARDAN GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK DUYGUSALIM

İlk andan itibaren duygu dolu anlar yaşadığını aktaran Mert Günok, “Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Normalde doğaçlama olarak röportaj yaparken çok zorlanmam ama bugün yapacağım bütün röportajlarda zorlanacak gibi duruyorum” ifadelerinde bulundu.

‘BU NUMARANIN UĞURUNA İNANIYORUM’

Forma numarası hakkında tecrübeli kaleci, “34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezonun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

‘TEKRARDAN BU FORMAYI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen Mert, “Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy’de yaşadım, büyüdüm. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler beni ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe’de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.

Mert Günok, yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri döndüMert Günok, yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri döndüTrendyol Süper Lig

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt!
Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt!
Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Kurtlar Vadisi - Ahiret yorumu olay oldu!
Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Kurtlar Vadisi - Ahiret yorumu olay oldu!
İslam Memiş 2026'ya hızlı bir giriş yapıp, geri çekilen altın ve gümüş için yeni dönemi açıkladı
İslam Memiş 2026'ya hızlı bir giriş yapıp, geri çekilen altın ve gümüş için yeni dönemi açıkladı
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağı sonar taramasıyla bulundu
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağı sonar taramasıyla bulundu
Hava yeniden buz kesecek... Önce yağmur, ardından kar... Bugün başlıyor, günlerce sürecek!
Hava yeniden buz kesecek... Önce yağmur, ardından kar... Bugün başlıyor, günlerce sürecek!
Bunu da gördük: Öğrencilerini eve temizliğe götürdü
Bunu da gördük: Öğrencilerini eve temizliğe götürdü
Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı için karar verildi
Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı için karar verildi
Etiketler Fenerbahçe mert günok Fenerbahçe sözleşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için tarih belli oldu En düşük emekli aylığı düzenlemesi için tarih belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Bu sefer indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Bu sefer indirim geliyor! Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt! Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt! Hava yeniden buz kesecek... Önce yağmur, ardından kar... Bugün başlıyor, günlerce sürecek! Hava yeniden buz kesecek... Önce yağmur, ardından kar... Bugün başlıyor, günlerce sürecek! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Sahte polislerden villaya baskın: 4 milyon dolarlık kripto para çaldılar Sahte polislerden villaya baskın: 4 milyon dolarlık kripto para çaldılar Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor Bunu da gördük: Öğrencilerini eve temizliğe götürdü Bunu da gördük: Öğrencilerini eve temizliğe götürdü 2025 yılında hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? 2025 yılında hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
İstanbul'da akılalmaz vurgun: ''Peygamberden fabrika kurma emri aldık'' diyerek dolandırdılar! İstanbul'da akılalmaz vurgun: ''Peygamberden fabrika kurma emri aldık'' diyerek dolandırdılar! Kurumsal yatırımcıların müstakil konut alımı yasaklanıyor! Kurumsal yatırımcıların müstakil konut alımı yasaklanıyor! Gürsel Tekin’den ''CHP’nin evlatlarına'' açık mektup: 'Hepinizi bu şanlı mücadeleye davet ediyorum!' Gürsel Tekin’den ''CHP’nin evlatlarına'' açık mektup: 'Hepinizi bu şanlı mücadeleye davet ediyorum!' Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı Suriye ordusunun SDG'ye yönelik operasyonu DEM'i rahatsız etti! Suriye ordusunun SDG'ye yönelik operasyonu DEM'i rahatsız etti! Fuhuştan tutuklanan masaj salonu sahibinden pişkin sözler Fuhuştan tutuklanan masaj salonu sahibinden pişkin sözler HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi Derin Talu sosyal medyanın kadın fenomenlerini hedef aldı Derin Talu sosyal medyanın kadın fenomenlerini hedef aldı Mide bulandıran olay! Tacizciyi yakalayıp öldüresiye dövdüler Mide bulandıran olay! Tacizciyi yakalayıp öldüresiye dövdüler Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı için karar verildi Nesli tehlike altındaki Türkiye'nin en gizemli yırtıcısı için karar verildi