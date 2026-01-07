Mert Günok, yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri döndü

  1. Anasayfa
Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok, 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fenerbahçe formasıyla önemli bir kariyer inşa ettikten sonra 2015 yılında Bursaspor'a, ardından Başakşehir'e transfer olan tecrübeli kaleci, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş forması giymeye başlamıştı. Mert Günok bugün attığı imza ile yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kaleci 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen Mert Günok, Samandıra'da ilk idmanına yarın çıkacak. Milli takım ve oynadığı tüm takımlarda önemli kurtarışlar yapan, topu oyuna iyi sokmakla ünlenen 35 yaşındaki tecrübeli isim 2028 yılı haziran ayına kadar Sarı-lacivertli formayı giyecek.

