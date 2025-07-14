Napoli, Galatasaray'ın Osimhen teklifini bir kez daha reddetti

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı son teklifi de reddetti.

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentis’in Galatasaray’dan istekleri bitmiyor.

Galatasaray, Osimhen için son teklif olarak 40 milyon Euro peşin ve geri kalan 35 milyon euroluk kısmı da 2 taksitte ödeme teklifi sunarken, De Laurentis bu teklifi kabul etmedi ve taksitlerin 2026 yılına kadar tamamlanmasını istedi.

Galatasaray Yönetimi başka bir teklif sunmayacağını belirtti ve şu an için görüşmeler tıkandı.

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli, diğer takımların tekrar yarışa gireceğine inanıyor ve bu nedenle sarı-kırmızılılara zorluk çıkarıyor.

Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.

DHA