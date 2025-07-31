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Nelson Semedo, Fenerbahçe için İstanbul’da

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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli sağ bek Nelson Semedo İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya vardı.

Önce Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, daha sonrasında ise Nelson Semedo'yu duyurmuştu.

Bonservisi elinde bulunan Semedo ile anlaşma sağlanırken, 31 yaşındaki oyuncu saat 00.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Fenerbahçeli yöneticiler tarafından karşılanan Semedo, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı.

Portekizli sağ bek 2024-2025 sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton formasıyla 37 maçta görev alırken 5 asistlik katkı sağladı.

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DHA / İHA

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Etiketler Fenerbahçe Nelson Semedo Semedo Fenerbahçe transfer
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