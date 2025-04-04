  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. PFDK Beşiktaş'a ceza olup yağdı

PFDK Beşiktaş'a ceza olup yağdı

PFDK Beşiktaş'a ceza olup yağdı
Güncelleme:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbi maçta kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy'a iki maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a ceza yağdırdı. PFDK, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Galatasaray maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy'a ise iki maç men cezası verildi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Beşiktaş’ın, 26.03.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 2.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, 26.03.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.500.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

2- Kayserispor Kulübü’nün, 28.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 720.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 225.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Bodrum FK hakkında, 28.03.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

4- Beşiktaş’ın, 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu alt tribün 115-116, kuzey üst tribün 408, güney alt tribün 121-122, kuzey alt tribün 108-109, doğu üst tribün 415-416 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 252.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Semih Kılıçsoy’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

5- Galatasaray’ın, 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 404, 405, 406 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Galatasaray idarecisi İbrahim Hatipoğlu hakkında, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de ceza tayinine yer olmadığına karar verildi."

İHA

Etiketler Beşiktaş TFF PFDK ceza Beşiktaş semih kılıçsoy Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka NTV'ye olay tepki: ''Muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız ?'' NTV'ye olay tepki: ''Muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız ?'' VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı! Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası Erdoğan tarafından iptal edilmişti: İstanbul Sözleşmesi iptali AİHM'e taşındı Erdoğan tarafından iptal edilmişti: İstanbul Sözleşmesi iptali AİHM'e taşındı İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için İmamoğlu kararını verdi İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için İmamoğlu kararını verdi Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti Fenerbahçe'den Okan Buruk hakkında ağır suçlama! Fenerbahçe'den Okan Buruk hakkında ağır suçlama! Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak!
Bir ilimizde ambulanslar sabaha kadar durmadı: 648 kişi hastanelik oldu, 2 kişi tutuklandı! Bir ilimizde ambulanslar sabaha kadar durmadı: 648 kişi hastanelik oldu, 2 kişi tutuklandı! Seven sevmeyen herkesin beklediği gün geldi: Bahçeli geri dönüyor! Seven sevmeyen herkesin beklediği gün geldi: Bahçeli geri dönüyor! İstanbul'da 3 gündür kayıp genç kız ölü bulundu İstanbul'da 3 gündür kayıp genç kız ölü bulundu Serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler Serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletin'' ama... TBMM'de AK Parti ve MHP ''ret'' rekoru kırdı! ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletin'' ama... TBMM'de AK Parti ve MHP ''ret'' rekoru kırdı! Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı! Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı!