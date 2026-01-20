PFDK'dan Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası!
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a müsabaka görevlilerine hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a müsabaka görevlilerine yönelik hakaret ve tehdidi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verdi. Gaziantep FK forması giyen Tayyip Talha Sanuç ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi maçtan men cezası aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT’nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
DHA
