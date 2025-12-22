Rıdvan Dilmen Süper Lig'te şampiyonluk puanını açıkladı

Trendyol Süper Lig'te ilk yarının sonu yaklaşırken spor yorumcusu Rıdvan Dilmen şampiyonluk için gereken puanı açıkladı ve "bu puana sadece bir takım ulaşabiir" dedi....

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın eski yıldızı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluk için yetecek puanı açıklayan Rıdvan Dilmen rekabetin son haftaya kadar sürse de kafa kafaya bir sonuç çıkmayacağını belirtti.

Şampiyonluk adayları konusunda isim vermekten kaçınan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyon adayı olduğunu belirtirkenşu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı Trabzonspor mu olur bilemiyorum ama 80-81 puan yetebilir. Daha fazla puan alabilir mi alabilir ama bir tane takım alır diye düşünüyorum. Yani 81-81 bitmez diye düşünüyorum ben."