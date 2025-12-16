Rıdvan Dilmen transfer bombasını patlattı: ''Lewandowski Süper Lig'e geliyor''

  1. Anasayfa
Süper Lig'de dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u 4-0 yendiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe yönetiminin devre arası transfer döneminde dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Robert Lewandowski için harekete geçeceğini iddia etti.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın eski yıldızı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen dün akşam Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı mücadelenin ardından dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetiminin devre arası transfer döneminde dünya devi Barcelona ile Robert Lewandowski için masaya oturacağını öne sürdü.

Barcelona forması giyen Polonyalı santrafor Robert Lewandowski'nin Katalan ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan '%100 Futbol' programında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Bütçeler çok önemli. Lewandowski transferine kim 'hayır' der? Ancak bütçeler de lazım. Bir santrfor gerekiyor. ciddi bir çekişme içindeler. Aslında reçete belli. Yönetim de mutlaka izliyordur, görüşüyorlardır. Hatta Barcelona ile görüştüklerini biliyorum ama kolay bir şey değil Laporta falan. Şampiyonlar Ligi'nde aynı puandalar, Real Madrid'le çekişme içindeler" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Yağız Sabuncuoğlu da geçtiğimiz ay Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Robert Lewandowski’nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Robert Lewandowski, bu sezon 17 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

 

 

