Sadettin Saran, Domenico Tedesco için kararını verdi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Tedesco için kararı belli oldu.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Dinamo Zagreb’e deplasmanda 3-1 yenilirken takımın yeni teknik direktörü Domenico Tedesco da hedef tahtasına oturtuldu.

Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna geçtiğimiz pazar günü oturan yeni başkan Sadettin Saran'ın ise Tedesco ile ilgili düşünceleri merak konusu oldu.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Sadettin Saran ile geçtiğimiz Pazar ve pazartesi günü görüştüğünü belirterek edindiği bilgileri aktardı.

Çelikler’in aktardığına göre Başkan Sadettin Saran, Tedesco hakkında şunları söyledi:

“En büyük sorun Samandıra’da. Hocayla devam etmek istiyorum, bir bakmak lazım. Şimdi adamı da göndermeyelim. Kurulu düzene bir bakmak lazım, kurulu düzeni bozmak kolay değil. Bir deneyelim. Şimdilik ilk planda fikrim bu.”