  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Sadettin Saran, Domenico Tedesco için kararını verdi

Sadettin Saran, Domenico Tedesco için kararını verdi

Sadettin Saran, Domenico Tedesco için kararını verdi
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Tedesco için kararı belli oldu.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Dinamo Zagreb’e deplasmanda 3-1 yenilirken takımın yeni teknik direktörü Domenico Tedesco da hedef tahtasına oturtuldu.

Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna geçtiğimiz pazar günü oturan yeni başkan Sadettin Saran'ın ise Tedesco ile ilgili düşünceleri merak konusu oldu.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Sadettin Saran ile geçtiğimiz Pazar ve pazartesi günü görüştüğünü belirterek edindiği bilgileri aktardı.

Çelikler’in aktardığına göre Başkan Sadettin Saran, Tedesco hakkında şunları söyledi:

“En büyük sorun Samandıra’da. Hocayla devam etmek istiyorum, bir bakmak lazım. Şimdi adamı da göndermeyelim. Kurulu düzene bir bakmak lazım, kurulu düzeni bozmak kolay değil. Bir deneyelim. Şimdilik ilk planda fikrim bu.”

text-ad
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe tedesco domenico tedesco sadettin saran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ödül avcısı'' üniversite öğrencisi, NASA'nın güvenlik açığını buldu ''Ödül avcısı'' üniversite öğrencisi, NASA'nın güvenlik açığını buldu Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklenti anketini açıkladı Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklenti anketini açıkladı
Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı