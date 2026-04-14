Sadettin Saran GFB'ye: ''Çocuklar için buradayız, bir durun maçlara almam sizi!''

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kırıkkale'de yaptırdığı Atatürk Spor Salonu'nun açılışında hem duygusal anlar yaşadı hem de Fenerbahçeli taraftarlarla ilginç bir diyalog yaşadı. Törende şampiyonluk tezahüratı yapan GFB üyelerine seslenen Sadettin Saran, "Bugün çocuklar için buradayız. Bir durum yoksa maçlara almam sizi" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale’deki Osmangazi Fen Lisesi’nde yaptırdığı Atatürk Spor Salonu’nun açılışını yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Saran, sezon sonu için şampiyonluk mesajı verdi. Başkan Saran, sadece bir spor salonunun açılmadığını, bunun aynı zamanda bir hayalin, bir imkanın ve yeni bir başlangıcın kapısı olduğunu söyledi.

Kırıkkale’nin kendi değerlerini yetiştiren güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Saran, Anadolu çocuklarına fırsat verildiğinde önemli başarılara ulaşabileceklerine inandığını dile getirdi.

Konuşması sırasında kendisine yönelik tezahüratlara da karşılık veren Saran, "Bir dakika, bir dakika GFB. Bak, bir daha almam sizi maçlara. Bir durun, burada çocuklar için buradayız" diyerek gençleri sakin olmaya davet etti.

"Spor disiplini, saygıyı öğretir"

Sporun gençlerin hayatına dokunan en güçlü alanlardan biri olduğunu vurgulayan Saran, "Spor disiplin getirir. Düşüp kalkmayı, düştükten sonra tekrar kalkmayı öğretir. Saygıyı öğretir. Spor disiplini öğretir, spor saygıyı öğretir. En önemlisi de bir gence 'ben başarabilirim' demeyi öğretir. Bu spor salonu kapıları sadece antrenman yapmak isteyenleri değil, hayal kurmak isteyenler için bir kapıdır. Buradan şampiyonlar yetişmesi önemli değil. Ülkeye faydalı, başarılı, Atatürkçü çocukların yetişmesi için bu kapılar var. Bunu unutmayın" dedi.

Spor salonunun yalnızca antrenman yapmak isteyenler için değil, hayal kurmak isteyen gençler için de önemli bir kapı olduğunu belirten sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Benim için bu yatırım bir bina değil. Bu, Anadolu'ya duyduğum inancın somut halidir. Buradan çıkacak her çocuk belki bir sporcu olacak, belki de bir lider olacak. Ama mutlaka daha güçlü, daha özgüvenli bir birey olacak. Bizim görevimiz çok net. Gençlerimize alan açmak, onların önünü açmak, onlara inanmak, onların yollarını aydınlatmak. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, Anadolu'nun içinden yetişen güçlü gençlerle kurulur. Anadolu'nun bağrından çıkan gençlerle kurulur. Bu salondan yükselen ses sadece bir top sesi değil, azmin, emeğin ve umudun sesi olsun. Hepinize çok teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

"İnşallah bu sene şampiyon olacağız"

Sadettin Saran, Fenerbahçe camiasına şampiyonluk mesajı da verdi. Başkan Saran, "İstanbul'dan gelip beni yalnız bırakmayan Fenerbahçeli arkadaşlarıma, basın mensuplarına, çok sevgili hemşerilerime ki ben gücümü sizlerden alıyorum. İyi ki varsınız. Biraz önce müdürümüzle konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Kırıkkalelinin çocuklarının hepsi Fenerbahçeli olacak. Ben bir Kırıkkaleli, Fenerbahçeli olarak üstüme düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene şampiyon da olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından spor salonunun açılış kurdelesi kesildi. Program sonunda öğrencilerle bir araya gelen Saran, hatıra fotoğrafı çektirdi.