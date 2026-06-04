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  5. Sadettin Saran ve kardeşine yasadışı bahis reklamından 2,5 yıl hapis cezası

Sadettin Saran ve kardeşine yasadışı bahis reklamından 2,5 yıl hapis cezası

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran, S SPORT+ platformundaki yayınlarda yer alan yasadışı bahis reklamları nedeniyle yargılandıkları davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Spor ve medya dünyasında geniş yankı uyandıran yasadışı bahis reklamı davasında karar açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran, sahibi oldukları S SPORT+ logolu internet yayın platformunda ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin sanal reklamlarını yayınlayarak kişileri yasadışı bahse teşvik ettikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşması sonucunda mahkeme heyeti, Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran'a ayrı ayrı 2 yıl 6'şar ay hapis ile birlikte 562 bin 500'er lira adli para cezası verdi.

Savunmalar Yetersiz Bulundu: "Yayınlara Teknik Müdahale İmkanımız Yok"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan yöneticiler, haklarındaki suçlamaları reddetmişti. Sadettin Saran, Alan Kenan Saran ve şirketin üst düzey yöneticileri olan Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal savunmalarında; futbol karşılaşmalarına ait yayınların doğrudan sözleşme yapılan yurtdışı kuruluşlarından veya kulüplerden temin edildiğini belirtti.

Yayınlara müdahalesiz bir şekilde aracılık etmekle mükellef olduklarını savunan yöneticiler, yasadışı bahis reklamlarını sansürleyecek teknik bir altyapıya sahip olmadıklarını ifade etti. İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi ile yaptıkları yazışmalardan da olumlu sonuç alamadıklarını belirten şüphelilerin bu savunmaları, mahkemenin Saran kardeşler aleyhine verdiği mahkumiyet kararını değiştirmedi.

Davada İki İsime Beraat Çıktı

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran hapis ile para cezası alırken; aynı suçlamayla zincirleme suç kapsamında yargılanan şirketin genel müdürü Emre Eren ile sorumlu müdürü Azade Zeynep Haksal hakkında ise mahkemeden beraat kararı çıktı. Karar duruşmasına katılmayan Sadettin Saran'ın son sözü alınamazken, Türkiye Futbol Federasyonu vekili de duruşmada hazır bulunarak sanıkların cezalandırılmasını talep eden taraf oldu.

İHA

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Etiketler Fenerbahçe sadettin saran Alan Kenan Saran yasadışı bahis davası Fenerbahçe hapis hapis cezası S Sport bahis reklamı Ceza Mahkemesi spor video
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