  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Sadettin Saran'dan skandal iddialar sonrası karşı hamle!

Sadettin Saran'dan skandal iddialar sonrası karşı hamle!

Sadettin Saran'dan skandal iddialar sonrası karşı hamle!
Güncelleme:

Sadettin Saran, WhatsApp üzerinden yeniden dolaşıma sokulan ve kendisiyle ilgisi bulunmadığı daha önce defalarca kanıtlanan görüntüler üzerinden “algı operasyonu” yürütüldüğünü belirterek, içerikleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son günlerde WhatsApp üzerinden yeniden dolaşıma sokulan bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden kendisine yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.

Saran, söz konusu içeriklerin yıllar önce defalarca tekzip edildiğini ve kendisiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının açık ve kesin biçimde ortaya konulduğunu vurguladı. Buna rağmen aynı görüntü ve paylaşımların yeniden servis edilmesini “açık bir itibar suikastı” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, bahsi geçen video ve içeriklerde yer alan kişinin kendisi olmadığına dair defalarca kanıt sunulduğunu hatırlatan Saran, bu materyallerin bugün tekrar dolaşıma sokulmasının kasıtlı olduğunu ifade etti. Saran'ın açıklaması şu şekilde:

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığı defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarımın ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır."

 

text-ad
Etiketler Fenerbahçe sadettin saran Ela Rumeysa Cebeci suç duyurusu algı operasyonu tekzip
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Epstein skandalında kan donduran iddia: ''Türkiye'den de küçük kız çocukları götürüldü'' Epstein skandalında kan donduran iddia: ''Türkiye'den de küçük kız çocukları götürüldü'' Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı! Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı! Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Altın yatırımında asıl soru değişti; ''altın ne zaman alınmalı'' sorusunu unutun! Altın yatırımında asıl soru değişti; ''altın ne zaman alınmalı'' sorusunu unutun! Uzmanı açıkladı: Beklenen büyük Marmara depremi için senaryo değişti Uzmanı açıkladı: Beklenen büyük Marmara depremi için senaryo değişti Emeklilikte çifte maaş içi tüm çalışanların maaşlarındaki zorunlu TES kesintisi başlıyor! Emeklilikte çifte maaş içi tüm çalışanların maaşlarındaki zorunlu TES kesintisi başlıyor! Onlarca kişilik özel ekip sahada... Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor! Onlarca kişilik özel ekip sahada... Ekipler her yerde kayıp öğretmeni arıyor! ''Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız'' deyip, dükkanına patlayıcı attılar! ''Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız'' deyip, dükkanına patlayıcı attılar!
Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan 3 ürün daha listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan 3 ürün daha listede! Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler Altın ve gümüş koptu gidiyor! Tüm zamanların zirvesine yükseldiler 2026 da zam olup üstümüze yağacak: Sigara ve alkolde yeni yıl zamları belli oldu! 2026 da zam olup üstümüze yağacak: Sigara ve alkolde yeni yıl zamları belli oldu! Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber İki yıl önce yayın hayatına başlayan TV kanalının fişi çekildi İki yıl önce yayın hayatına başlayan TV kanalının fişi çekildi Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı