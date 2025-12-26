  1. Anasayfa
Sadettin Saran'ın adını kullanmışlar; suç duyurusunda bulunacak

Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, ismini kullanarak dolandırıcılık amacıyla SMS gönderenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edilmişti.

Saran, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Saran, Savcılıkta yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe pazartesi ve perşembe günleri belirlenen yerlere 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

 

Adıyla dolandırıcılık girişimi 

Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Sadettin Saran, adını kullanarak dolandırıcılık amacıyla SMS gönderenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Sadettin Saran'ın açıklamasında, "Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.

 

 

