  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın sarı-lacivertli kulüp için 50 milyon Euro tutarında kaynağının hazır olduğu öne sürüldü. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, "bu paranın 40 miyon Euro'sunu Sadettin Saran sağlayacak, geri kalan 10 miyon Euro ise bazı yöneticiler tarafından verilecek" dedi.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, çiçeği burnunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ilk etapta finans meselesiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceğini anlattı.

"Benim duyduğum kadarıyla Sadettin Saran 50 milyon Euro ayırmış kasa kolaylığı için" diyen Çelikler, "40 milyon Euro Sadettin Bey ayırmış, 10 milyon Euro'yu ise diğer yöneticilerin bir kısmı verdiği söyleniyor. Beklenenden daha fazla borç olduğu da bugün yarın söylenir. Bunları size bilgi olarak söyledim" ifadelerini kullandı.

Çelikler, ayrıca Fenerbahçe'de yapılan seçimin ardından Jhon Duran, Asensio ve Ederson'un eski yöneticileri arayıp, maaşlarıyla ilgili endişelerini söylediklerini iddia etmişti.

Bu iddiasını Neo Spor'da katıldığı son programda da sürdüren Çelikler, hem Ali Koç cephesinden hem de Sadettin Saran cephesinden 'teyit ettirdiğini' söyledi.

Çelikler, Saran cephesinin 'Burası Fenerbahçe, kimsenin parası kalmaz' dediğini aktardı.

text-ad
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe sadettin saran kasa para kaynak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ödül avcısı'' üniversite öğrencisi, NASA'nın güvenlik açığını buldu ''Ödül avcısı'' üniversite öğrencisi, NASA'nın güvenlik açığını buldu Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklenti anketini açıkladı Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklenti anketini açıkladı
Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı