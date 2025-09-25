Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın sarı-lacivertli kulüp için 50 milyon Euro tutarında kaynağının hazır olduğu öne sürüldü. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, "bu paranın 40 miyon Euro'sunu Sadettin Saran sağlayacak, geri kalan 10 miyon Euro ise bazı yöneticiler tarafından verilecek" dedi.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, çiçeği burnunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ilk etapta finans meselesiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceğini anlattı.

"Benim duyduğum kadarıyla Sadettin Saran 50 milyon Euro ayırmış kasa kolaylığı için" diyen Çelikler, "40 milyon Euro Sadettin Bey ayırmış, 10 milyon Euro'yu ise diğer yöneticilerin bir kısmı verdiği söyleniyor. Beklenenden daha fazla borç olduğu da bugün yarın söylenir. Bunları size bilgi olarak söyledim" ifadelerini kullandı.

Çelikler, ayrıca Fenerbahçe'de yapılan seçimin ardından Jhon Duran, Asensio ve Ederson'un eski yöneticileri arayıp, maaşlarıyla ilgili endişelerini söylediklerini iddia etmişti.

Bu iddiasını Neo Spor'da katıldığı son programda da sürdüren Çelikler, hem Ali Koç cephesinden hem de Sadettin Saran cephesinden 'teyit ettirdiğini' söyledi.

Çelikler, Saran cephesinin 'Burası Fenerbahçe, kimsenin parası kalmaz' dediğini aktardı.