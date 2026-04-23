  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  Şampiyonluk derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Şampiyonluk derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Güncelleme:

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbinin bilet fiyatları açıklandı. 

Yapılan açıklamaya göre; Maçın biletleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11:00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 24 Nisan 2026 Cuma Günü saat 10:00’da GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulamasından satışa sunulacak.

İşte dev derbinin bilet fiyatları:

Kategori Adı Fiyat
Premium ₺55.000,00
Delux ₺54.000,00
Lux ₺52.000,00
Classic ₺50.000,00
1. Kategori ₺35.000,00
2. Kategori ₺30.000,00
3. Kategori ₺27.500,00
4. Kategori ₺25.000,00
5. Kategori ₺22.500,00
6. Kategori ₺20.000,00
7. Kategori ₺19.000,00
8. Kategori ₺12.000,00
9. Kategori ₺10.000,00
10. Kategori ₺2.750,00
11. Kategori ₺2.500,00

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray trendyol süper lig Galatasaray Fenerbahçe derbi bileti maç bileti fiyatları
