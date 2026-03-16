Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından hastaneye kaldırıldı

Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı ancak maç sonu gelen haber camiayı endişelendirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, müsabaka sonrası yaşadığı rahatsızlık nedeniyle basın toplantısına çıkamadı. Yalçın’ın yerine açıklamaları yardımcısı Murat Kaytaz yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, sahadan 2-0’lık net bir skorla galip ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı. Ancak karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte teknik heyette yaşanan bir sağlık sorunu, galibiyetin önüne geçti.

Galibiyet geldi, Sergen Yalçın rahatsızlandı

Maç boyunca saha kenarında oyuncularına direktifler veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen resmi basın toplantısı öncesinde aniden rahatsızlandı. Kulüp doktorlarının ilk müdahalesini yaptığı tecrübeli teknik adamın, tedbir amaçlı olarak basın toplantısına katılmaması kararlaştırıldı.

Yardımcısı Murat Kaytaz Açıklama Yaptı

Toplantı odasında Sergen Yalçın’ı bekleyen gazetecilerin karşısına, yardımcı antrenör Murat Kaytaz çıktı. Yalçın’ın sağlık durumu nedeniyle toplantıda yer alamadığını belirten Kaytaz, maçın teknik analizi ve takımın performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Durumu Takip Ediliyor

Beşiktaş cephesinden yapılan ilk bilgilendirmelerde, Yalçın’ın durumunun ciddi olmadığı ancak dinlendirilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi. Ankara dönüşü İstanbul’da yapılacak kontrollerin ardından teknik adamın durumu netleşecek. Haber3.com spor servisi olarak Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

DHA / İHA

