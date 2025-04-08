Sergen Yalçın'dan 31'inci hafta maçları için dikkat çeken tahminler

Türk futbolunun efsane ismi Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık ile birlikte yaptığı canlı yayında Trendyol Süper Lig'in 31'inci hafta maçlarını yorumlarken ligin hem zirvesi hem de düşme hattı için beklentilerini açıkladı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'de küme düşme hattını ve haftanın maçlarını Ekol TV'de yorumladı.

Konyaspor ve Çaykur Rizespor'un küme düşme korkusunun olmadığını belirten Sergen Yalçın, "Kayserispor oradan yüzde 100 sıyrılır. Bodrum FK, Alanyaspor ve Sivasspor'dan ikisi düşer. Bak bunu da unutma" dedi.

Alanyaspor'un son haftalara kadar ateş hattında kalacağını öne süren Yalçın, "Alanyaspor içeride Bodrum'a kaybetti. Kimi yenecek mesela? İçeride direkt rakibine yeniliyorsun. Artık sen ligin son maçına kadar küme düşme hattından kurtulamazsın demek bu. Son maça kadar oradasın. Son maçta kurtardın veya düştün olur. Mümkün değil kurtulması. Çok muhteşem bir şey yapar, art arda 3-4 maç kazanır o başka bir şey ama sezon başından beri kaç kez kazanmışlar?" ifadelerini kullandı.

'41 PUAN KÜMEDE KALIR'

Kayserispor'un bu hafta Kayserispor'u yenmesi halinde kümede kalacağını iddia eden Sergen Yalçın, "Kayserispor bu hafta içeride Kasımpaşa ile oynuyor. Yenerse 36 puan yapıyor zaten kurtarıyor. Bir tane daha yense 39. İki beraberlikle de 41 yapıyor. Zaten 41 puan kümede kalır" şeklinde konuştu.

Sivasspor'un kalan fikstürüne vurgu yapan Yalçın, "Sivasspor'un maçları çok zor. Daha Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacak. Mutlaka 1-2 tane kazanıp 39-40 puanları görecekler ama bu puan kurtarmayacak" dedi.

Alanyaspor'un Kayserispor'u yenememesi halinde büyük ihtimalle küme düşeceğini iddia eden Yalçın, "Alanyaspor-Kayserispor maçı var. Alanyaspor o maçı kazanamazsa yüzde 90 küme düşer" sözlerini sarf etti.

Bodrum FK için Antalyaspor maçının çok kritik olduğunu aktaran tekni adam, "Bodrum FK bu hafta içeride Antalyaspor'u yensin o da kurtarır. Kayseri de kurtarır. Artık ondan sonra Sivasspor ve Alanyaspor'u mucizeler kurtarır" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın haftanın maçlarıyla ilgili tahminleri ise şöyle:

Samsunspor-Galatasaray: Galatasaray kazanır. Zorlansa da kazanma ihtimali çok yüksek.

Konyaspor-Göztepe: Konyaspor bu maçı kazanırsa yüzde 95 kümede kalmayı garantiler.

Bodrum FK-Antalyaspor: Bodrum kazanırsa çok büyük avantaj yakalar bundan sonrası için.

Beşiktaş-Başakşehir ve Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Zor maçlar. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın öyle kolay kolay, çok rahat yenebileceğini düşünmüyorum. Kazanabilirler ama rahat maç olmaz.

Kayserispor-Kasımpaşa: Kayseri kazanır diyorum.

Sivasspor-Fenerbahçe: Fenerbahçe çok önde. Yüzde 80'e yüzde 20.

Gaziantep FK-Hatayspor: Gaziantep yener bence. Onlar zaten kurtardılar.

Eyüpspor-Adana Demirspor: Eyüpspor da kazanır.