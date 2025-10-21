  1. Anasayfa
Sergen Yalçın'ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım ortalığı karıştırdı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sosyal medyadan yaptığı altılı ganyan paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı. Kimi Beşiktaşlılar paylaşıma gülerken kimi Beşiktaşlılar ise bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

Bu sezon kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş sezon başında teknik direktörlük görevine çifte kupalı efsanesi Sergen Yalçın'ı getirmişti.

Son olarak Trendyol Süper Lig’in 9.haftasında Beşiktaş kendi evinde Gençlerbirliği’ni konuk ettiği maçta 1-0 öne geçtikten sonra sadece 3 dakika içerisinde peşpeşe 2 gol yiyerek sahadan mağlup ayrılmıştı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş Süper Lig'de 3 maç aradan sonra ilk kez yenilirken iç sahadaki ilk mağlubiyetini de alırken Beşiktaş taraftarlarının bu sezon için umutları da neredeyse tamamen tükendi.

Hatırlanacağı gibi Sergen Yalçın da maç sonu yaptığı açıklamada "Konuşacak çok konu var ama zamanı değil" ifadelerini kullanmış ve futbol kulislerinde "istifa mı geliyor" tartışmaları başlamıştı.

Beşiktaş'taki kötü gidişat sürerken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, anlaşmalı olduğu at yarışı sitesi aracılığıyla İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponunu sosyal medyada paylaşınca kıyamet koptu.

Sergen Yalçın'ın reklam anlaşması yaptığı at yarışı sitesi, İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponu sosyal medya hesabından paylaşarak, Yalçın’ın ortak kuponunu takipçilerine duyurdu. Paylaşım, bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

İşte o paylaşım:

