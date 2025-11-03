Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?''

  1. Anasayfa
Beşiktaş'ın efsane ismi ve spor yorumcusu Sinan Engin Trendyol Süper Lig'te dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtikten sonra Fenerbahçe'nin 3 golle 3-2 galip ayrıldığı derbi maçta kırmızı kart gören Beşitkaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a çok sert bir tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi takım 2-0 öne geçmesine rağmen Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart sonrasında sahadan 2-3 yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-Beyazlı ekibin teknik adamı Sergen Yalçın da Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakeme sert itirazlarda bulunduğu için kırmızı kart gördü.

Karşılaşma sonrasında Siyah-Beyazlı ekibin efsane ismi Sinan Engin, Sergen Yalçın'ı hedef alarak “Sergen, sen nasıl maç seyrediyorsun? Sen pozisyonun kırmızı olduğunu görmüyor musun? Bu neyin itirazı? Net kırmızı kart!" dedi.

