Singo kronik sakat mı? Galatasaray'dan iddialara yanıt geldi

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun kronik sakatlığı bulunduğu iddialarına yanıt verdi.

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı futbolcu Singo’nun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener İnce yaptığı açıklamada, “Singo’nun sağlık durumu yerinde. Kronik sakatlık iddiaları tamamen asılsız. İlk sakatlığı kas sakatlığıydı. İkinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok; tendon sakatlığı mevcut. Oynatılması hâlinde daha büyük risk taşır. Az da olsa umut varsa elimizden geleni yaparız. Singo idmana çıkacak ancak ani bir sprintte risk çok yüksek. Bu nedenle bu tür bir adele-tendon sakatlığında bu denli risk almamamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

DHA