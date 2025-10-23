  1. Anasayfa
  Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamayla bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi
17.00 Kocaelispor - Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
20.00 Trabzonspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar
14.30 Antalyaspor - RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
17.00 Galatasaray - Göztepe: Oğuzhan Çakır
17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

27 Ekim Pazartesi
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

