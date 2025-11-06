  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz kayatepe
17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol

İHA

text-ad
Etiketler süper lig 12. hafta hakemleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına Kasım ayının ikinci zammı geliyor: 60 TL'ye dayanacak! Akaryakıt fiyatlarına Kasım ayının ikinci zammı geliyor: 60 TL'ye dayanacak! Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi ''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt ''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar 5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti 5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu
Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü fenomenden sürpriz karar Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü fenomenden sürpriz karar 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi! ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi! Noterlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak... Noterlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak... İslam Memiş'ten yeniden yükseliş sinyali veren gram altın için olay olacak fiyat tahmini! İslam Memiş'ten yeniden yükseliş sinyali veren gram altın için olay olacak fiyat tahmini! Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı 60 yaşındaki eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince gözü döndü; darp edip bıçakladı! 60 yaşındaki eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince gözü döndü; darp edip bıçakladı! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi uyarısı Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi