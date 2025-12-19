  1. Anasayfa
Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 17’nci haftanın hakemleri açıklandı
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig’in 17’nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

 20 ARALIK CUMARTESİ

14.30 Tümosan Konyaspor - Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 İkas Eyüpspor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 ARALIK PAZAR

14.30 Corendon Alanyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe - Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 ARALIK PAZARTESİ

17.00 RAMS Başakşehir FK - Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Halil Umut Meler

DHA

Etiketler haftanın hakemleri hakemler süper lig 17’nci haftanın hakemleri
