Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig’de 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep GK: Kadir Sağlam
18 Mart Çarşamba
16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19 Mart Perşembe
16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak
İHA
