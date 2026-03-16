  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig’de 27. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep GK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba
16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe
16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı
İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı
Donmak üzereyken bulmuştu, 2,5 ay boyunca elleriyle besleyip doğaya saldı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu
Yakıtına, rengine vites tipine göre Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar belli oldu
Etiketler süper lig Hakem 27. hafta
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti Parkta taciz iddiasıyla darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti ''Dur'' ihtarından kaçan sürücü: ''Cezaevine girerim ama arabamı vermem'' ''Dur'' ihtarından kaçan sürücü: ''Cezaevine girerim ama arabamı vermem'' Liverpool - Galatasaray maçına tanıdık hakem Liverpool - Galatasaray maçına tanıdık hakem Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı 8 ilde suç örgütlerine ağır darbe: 126 banka hesabına el konuldu. 8 ilde suç örgütlerine ağır darbe: 126 banka hesabına el konuldu. İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe etkilenecek İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe etkilenecek Orta doğudaki savaşta atılan füzeler depremleri tetikledi mi ? Uzman isimden dikkat çeken açıklama Orta doğudaki savaşta atılan füzeler depremleri tetikledi mi ? Uzman isimden dikkat çeken açıklama İran'dan 55'inci saldırı dalgası: İsrail'in kalbi balistik füzeyle vuruldu İran'dan 55'inci saldırı dalgası: İsrail'in kalbi balistik füzeyle vuruldu Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın babasına vedası tüm Türkiye'yi ağlattı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın babasına vedası tüm Türkiye'yi ağlattı Türkiye'nin ilk uydu kenti projesi tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi Türkiye'nin ilk uydu kenti projesi tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi Erzurum'da korkunç olay: Çatıdan düşen dev buz kütlesinin altında kaldı Erzurum'da korkunç olay: Çatıdan düşen dev buz kütlesinin altında kaldı Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı Anne-babalar dikkat: ''Çocuklar Güvende'' uygulaması hizmete açıldı Anne-babalar dikkat: ''Çocuklar Güvende'' uygulaması hizmete açıldı Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı! Sağanak yağış felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı! Prof. Dr. Celal Şengör'den Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya gözyaşları içinde veda Prof. Dr. Celal Şengör'den Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya gözyaşları içinde veda Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı Altın için alım fırsatı mı? Uzman isim hem uyardı hem de altın için yeni hedefini açıkladı Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Orhan Gencebay apar topar hastaneye kaldırıldı iddiası sonrası eşi isyan etti Orhan Gencebay apar topar hastaneye kaldırıldı iddiası sonrası eşi isyan etti