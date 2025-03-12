Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig’de 28. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında heyecan cuma, cumartesi ve pazar oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, cuma günü Kasımpaşa’yı ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 28. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
14 Mart Cuma
20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan Ergün
15 Mart Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.30 Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
16 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay
16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Cihan Aydın
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