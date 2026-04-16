  Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Güncelleme:

Süper Lig’de heyecan 30. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yarın oynanacak maçlarla başlayacak olan haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Haftanın açılışında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ederken maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu.

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor: Cihan Aydın

17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak

19 NİSAN PAZAR

14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova

20.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir FK: Alper Akarsu

20 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan

DHA

