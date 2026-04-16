Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 30. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Haftanın açılışında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ederken maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. TFF’den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle: YARIN 20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe 20.00 Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy 18 NİSAN CUMARTESİ 14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor: Cihan Aydın 17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz 20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak 19 NİSAN PAZAR 14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu 17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova 20.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir FK: Alper Akarsu 20 NİSAN PAZARTESİ 20.00 Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan DHA