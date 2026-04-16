Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig’de heyecan 30. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yarın oynanacak maçlarla başlayacak olan haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Haftanın açılışında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ederken maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu.
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak.
TFF’den yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18 NİSAN CUMARTESİ
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor: Cihan Aydın
17.00 Kocaelispor - Göztepe: Ali Yılmaz
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray: Batuhan Kolak
19 NİSAN PAZAR
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Beşiktaş: Gürcan Hasova
20.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir FK: Alper Akarsu
20 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan
DHA
