Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı gün, aynı saatte
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı. Tüm maçların 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33. hafta maçlarına ilişkin programı duyurdu. Yapılan duyuruya göre 33. haftadaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:
9 MAYIS CUMARTESİ
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor
20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor
İHA
Bu Haberleri Kaçırma...
