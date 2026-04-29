Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı gün, aynı saatte

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33. hafta maçlarına ilişkin programı duyurdu. Yapılan duyuruya göre 33. haftadaki tüm maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'de 33. hafta programı şöyle:

9 MAYIS CUMARTESİ

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor

20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

İHA