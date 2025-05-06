Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı: Maçlar aynı saatte oynanacak
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Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Tüm maçlar saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada oynanacak 9 karşılaşmadan 8'i 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak.
17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak tek müsabaka ise Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı olacak.
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı şöyle:
17 Mayıs Cumartesi
Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor
18 Mayıs Pazar
Samsunspor - Sivasspor
Antalyaspor - Gaziantep FK
Çaykur Rizespor - Göztepe
Kasımpaşa - Rams Başakşehir
Bodrum FK - Trabzonspor
Galatasaray - Kayserispor
Fenerbahçe - Eyüpspor
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
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