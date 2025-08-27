Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
- Göztepe, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor ve Galatasaray: 'çirkin ve kötü tezahüratı'
- Gaziantep FK, Fenerbahçe: 'talimatlara aykırı hareketi'
- Kocaelispor, Galatasaray, Eyüpspor: 'saha olayları'
- Kocaelispor Kulübü İdarecisi Metin Özkan, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
